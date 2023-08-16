Başkentte sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 11 derece üzerine çıkmasının ardından Ankara’da kavuran sıcaklar, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

Başkentte Basra sıcaklarının etkisi sürüyor. Uzmanlar, Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceğini söylüyor. Ankara’da güneşten kaçmak isteyen vatandaşlar, Çankaya’da bulunan Kuğulu Park’ta gölge altında dinleniyor. Parktaki kuğular, fıskiyedeki su havuzu içerisinde serinlerken, vatandaşlar ise çeşmeden yüzüne su çarparak serinlemeye çalışıyor.

“Biz yaşlıyız, daha çok bunalıyoruz”

Vatandaşlardan Abdullah Bayrak, Pursaklar’dan Kuğulu Park’a geldiğini belirterek, “Sıcaklardan kaçtık, geldik. Nispeten biraz daha serin ama çok sıcak. Çok sıcak, ne yaparız şaşırdık. Allah yardımcımız olsun. Allah tüm canlılara yardımcı olsun. Hayvanlara bak su diye yanıyorlar. Biz yaşlıyız, daha çok bunalıyoruz. Gençlerimiz çalışıyor, Allah onlara da kuvvet versin” dedi.

“Klima da etki etmiyor”

Parka gelen çocuklardan İrfan Ali Pasin, sıcakların kendisini bunalttığını ifade ederek, “Klima da etki etmiyor. 2 dakika telefona bakıyoruz, telefon cayır cayır yanıyor. 1 hafta sonra Erzurum’a gideceğim. Erzurum soğuk bir yer olduğu için bu kadar çok etki edeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

Sıcaklıklar yüzünden beyaz renkler giymeyi tercih ettiğini belirten Uğur Karadağ, “Sıcak havalarda beyaz tercih ediyorum. Evden çıkmayı düşünmüyorum, evde kalacağım. Normalde bugün de çıkmayı düşünmüyordum işlerim vardı o yüzden çıktım. Bu sıcakları görünce çıkasım gelmiyor. Dışarıya genellikle akşamları çıkıyorum. Klimasız yerlerde durmuyorum, gölgede duruyorum” dedi.

Uzmanlar, yurt genelinde sıcak hava dalgasının pazar gününe kadar devam edeceğini söylerken, vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.