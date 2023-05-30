Başkentte su baskınında köprü altında mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Ankara’da Tandoğan Köprüsü altında yağışın oluşturduğu su baskını sonucu mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok bölgede etkisini gösteren yağış nedeniyle yollar adeta göle dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Tandoğan Köprüsü altında oluşan su baskınında Cüneyt Demir (54) isimli bir vatandaş aracıyla mahsur kaldı. Demir, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılırken, aracı sular altında kaldı. Sağlık durumunun iyi olan Demir, “Meteoroloji yağış uyarılarını yapıyor. Ankara’nın alt geçitleri vatandaşlara bunları yaşatıyor. Belki de bu alt geçit tamamen iptal edilmeli. Eğer böyle bir risk varsa, yağmur yağdığı zaman böyle olacaksa trafik sıkışık olsun ama sular altında kalmasın. Arabada çocuklarım olabilirdi, başka canlar olabilirdi. Olayı kontrol altına alamayabilirdim. Aracın içinden çıkmak o kadar zor değildi ama araç içinde çocuk, yaşlı veya engelli olsaydı o zaman sıkıntı yaşayabilirdim" ifadelerini kullandı.