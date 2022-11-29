Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ankara’da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir eve yapılan operasyonda, çok sayıda, dedektör, tarihi eser, ruhsatsız silah, mermi, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 23 Kasım tarihinde yapılan istihbari araştırmalar sonucunda Ankara’nın Çubuk ilçesinde ikamet eden M.A. isimli şahsın tarihi yerlerde kaçak kazı yaptığı öğrenildi. Şahsın yaptığı izinsiz kazılarda bulduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği ve müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şahsın ev ve eklentilerinde arama yapılmış, yapılan arama sonucunda; 3 adet dedektör, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 44 adet metal obje, 1 adet topraktan yapılma küp, 53 adet taş ve topraktan yapılma obje, 1 adet kafatası, 1 adet kını ile birlikte metal hançer, 5 adet yüzük, 7 adet sikke, 79 adet fişek çekirdeği, 5 adet değişik çaplarda fişek, 2 adet mızrak ucu, 1 adet hassas terazi, 1 adet sarılı içime hazır uyuşturucu madde, 50 gr kubar esrar, 42 adet kenevir tohumu, 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken yakalanan M.A. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.