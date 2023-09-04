Başkentte tek seferde rekor miktarda kaçak sigara ele geçirildi

Ankara’da şüpheli bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 9 milyon 450 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaraların tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Ankara - Niğde otoyolu Gölbaşı istikametinde şüpheli bir tırı durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 9 milyon 450 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaraların tek seferde yakalanan en fazla miktar olduğu kaydedildi.