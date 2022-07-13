Başkentte teknoloji, hız ve dönüşüm başladı

Başkentte dijital dönüşüm atağı başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde ücretsiz internet ağını her geçen gün genişletiyor. Ücretsiz internet projesinde Faz1 çalışmaları tamamlanırken, Faz2 çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

BLD 4.0 çalışmaları çerçevesinde Başkentte dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent meydanları ve dinlenme alanlarında ücretsiz internet ağını her geçen gün genişletiyor. Daha önce Faz1 çalışmaları çerçevesinde 34 meydan ve dinlenme alanında ücretsiz Wi-Fi hizmetini başlatan ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı şimdi de Faz2 çalışmalarını başlattı. Faz2 çalışmaları ile 31 meydan ve dinlenme alanında daha ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.

Başkentlileri ABB Başkanı Mansur Yavaş bilgilendirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “temel insan hakkı” olarak nitelendirdiği ve bugüne kadar öğrenciler başta olmak üzere toplu taşıma araçları da dahil tüm Başkentlilerin kullanımına açılan ücretsiz internet hizmeti kent genelinde giderek yaygınlaşıyor. Başkentlileri sosyal medya hesaplarından bilgilendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “21. yüzyılın temel ihtiyacının teknoloji, hız ve dönüşüm olduğunu biliyoruz. Çağın gerekliliklerinden doğan BLD 4.0 vizyonumuzla, internet hizmetimizin Faz2 aşamasına geçiyor; 65 kent meydanı ve dinlenme alanını ücretsiz internete kavuşturuyoruz” dedi.

İlk etapta 6 yeni noktada ücretsiz internet hizmeti devrede

Faz2 çalışmaları çerçevesinde ilk etapta; Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Karşıyaka Mezarlığı (Namaz ve taziye noktası), Göksu Park, Elmadağ İsmet Paşa Parkı, Altınpark, 50. Yıl Parkı’nda ücretsiz Wi-Fi kullanılmaya başlandı. Aşama aşama devreye alınan Wi-Fi hizmetinden yararlanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.