Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
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EditörEditör
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Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, Ankara-Samsun karayolu Elmadağ ilçesi mevkiinde bir minibüs ile otomobil kaza yaptı. İlk belirlemelere 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Elmadğ ve Ankara’daki hastanelere sevk edildi.