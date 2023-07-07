Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
Ankara-İstanbul D-750 Karayolu üzeri Kızılcahamam mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ankara-İstanbul D-750 Karayolu üzeri Kızılcahamam mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Ankara - İstanbul D-750 Karayolu üzeri Kızılcahamam mevkiinde meydana geldi. Ankara - İstanbul D-750 Karayolu üzerinde Kızılcahamam istikametine gitmekte olan Furkan Çırak yönetimindeki 06 H 5867 plakalı araç, refüje düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç şoförü hafif yaralanırken araç kullanılmaz hale geldi.