Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Ankara-İstanbul D-750 Karayolu üzeri Kızılcahamam mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
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Ankara-İstanbul D-750 Karayolu üzeri Kızılcahamam mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Ankara - İstanbul D-750 Karayolu üzeri Kızılcahamam mevkiinde meydana geldi. Ankara - İstanbul D-750 Karayolu üzerinde Kızılcahamam istikametine gitmekte olan Furkan Çırak yönetimindeki 06 H 5867 plakalı araç, refüje düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç şoförü hafif yaralanırken araç kullanılmaz hale geldi.