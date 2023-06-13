Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde motosikleti birinin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi Kara Mustafa Caddesi üzerinde motosikletli birinin yayaya çarpması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kara Mustafa Caddesi üzerinde hızla seyir halinde olan 06 DJK 941 plakalı motosiklet sürücüsü Y. Ö., önce karşıdan karşıya geçmek isteyen Z. S. U.’ya çarptı. Ardından ise devrilen motosikletten düşerek yol kenarındaki arabanın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Y.Ö ile Z. S. U. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Y. Ö ile Z. S. U’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.