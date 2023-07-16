Başkentte trafik kazası: 2 yaralı
Ankara'nın Bezirhane mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Ankara’nın Bezirhane mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Ankara’dan Konya istikametine giden 80 AAH 700 plakalı otomobile arkadan tır çarptı. Otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.