Başkentte trafik kazası: 2 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sincan’da sabah saatlerinde Y.K. idaresindeki 06 BTB 146 plakalı araç, Ankara-Ayaş yolunda giderken, önünde seyreden E.K. yönetimindeki 06 DYB 732 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.K. kontrolündeki araç, yoldan çıkarak ters döndü. Araç içerisinde bulunan E.K. ve K.K. yaralı olarak Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.