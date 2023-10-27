Başkentte trafik kazası 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin tek taraflı karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası 2 yaralı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın Sincan ilçesinde bir otomobilin tek taraflı karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Fatih Mahallesi tura kavşağında meydana gelen tek taraflı kazada Ramazan K. yönetimindeki 06 BV 667 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücüsü Ramazan K. ve yolcu Ahmet Ü. yaralandı Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sincan eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman