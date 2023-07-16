Başkentte trafik kazası: 5 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesi Konya yolu istikameti Yunak yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hatalı sollamaya çıkan araç, karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören seyir halindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.