Başkentte uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Başkentte uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 12 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çankaya, Nallıhan, Altındağ, Etimesgut ve Kızılcahamam ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 24 Aralık 2023 - 15 Ocak tarihleri arasındaki çalışmalarında E.T., B.S. D.B.K., G.K., H.K., B.K., B.A., A.Ö., F.O., K.S., M.Y.A. ve B.V.Ç. adlı kişiler gözaltına alınırken, 604 adet uyuşturucu uyarıcı hap, 4.4 kilogram uyuşturucu madde, 55 kök kenevir bitkisi, 5 adet iklimlendirme kabini, 5 adet hava konnektörü, 11 adet ışık kaynağı, 6 adet vantilatör, 4 adet hassas terazi, 3 adet buhar makinesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 24 adet fişek, 200 litre sıvı gübre ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.