Başkentte uyuşturucu operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu Ticaret ve İmalatının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 2 kilogram esrar ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarda 2 Mart’ta Çankaya İlçesinde yapılan inceleme, araştırma ve alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İ.D.B. isimli şahsın ev içerisinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin aramaları sonucuna 2 kilogram esrar, 7 adet Galara Marka Uyuşturucu Hap, 2 adet iklimlendirme kabini, 6 adet organik gübre, 3 adet fan, 3 adet ışık, 4 adet zamanlayıcı priz, 1 adet dijital termometre ve 1 adet hava nemlendirici malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan, Kahramankazan ilçesinde yapılan Yol Kontrol Uygulama Noktası uygulamasında ise F.T isimli şahsın yapılan üst aramasında yaklaşık 25 gram Bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.