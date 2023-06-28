Başkentte vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

Başkentte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için Kocatepe, Hacı Bayram, Melike Hatun gibi camiler başta olmak üzere camilere akın etti.

Ankara’da Kurban Bayramının ilk gününün gelmesi ile beraber vatandaşlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Başkentte bayram namazı sabah saat 05.57’de kılındı. Vatandaşlar başkentte Kocatepe gibi büyük ve bilinen camilere gelerek namazlarını eda etti. Kocatepe Cami’nde namazdan önce sohbet yapıldı ve bayram namazının nasıl kılınacağı cemaate hatırlatıldı. Namazın kılınmasının ardından imam tarafından hutbe okundu ve cemaat arasında bayramlaşma gerçekleştirildi. Cemaat arasında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti Ankara milletvekili Fuat Oktay’da yer aldı. Oktay, vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti ve isteyenler ile resim çektirdi.