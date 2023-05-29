Başkentteki husumet cinayetinin tanıdığı o anları anlattı: 'Evini silahla basıp, ateş edip öldürmüşler'

Başkentte evini silahla basan husumetlisi tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çetin K.’nın komşusu, “Evini silahla basıp, ateş edip öldürmüşler” dedi.

Olay Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi 2105. Sokak’ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Çetin K., iddialara göre sokakta oyun oynayan yeğenlerinin arkadaşlarıyla kavga ettiğini görünce müdahale etmek istedi. Yeğenlerini korumak isteyen Çetin K., karşı taraftaki çocukların yakını olan ve daha önce husumet yaşadığı Eren E. ile tartışmaya başladı. Tartışmadan kısa bir süre sonra Eren E., elindeki pompalı tüfekle Çetin K.’nın evini bastı. İkili arasında çıkan silahlı çatışmada Çetin K. hayatını kaybederken, yaralanan katil zanlısı Eren E. ise hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren Çetin K., Sincan’da toprağa verildi. Olaya karışan başka kişilerin de olma ihtimali bulunurken, polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

“Pompalı tüfekle eve girmişler”

Olayın tanıklarından Musa Şimşek, “Dün mahallede çocuklar Çetin ağabeyimizin yeğenleri ile kavga etmiş. Çetin ağabey de yeğenleri korumak isterken karşı tarafla tartışmaya başlamış. Ardından da karşı taraf Çetin ağabeyin evini silahla basıp, ateş edip öldürmüşler. Evde o sırada annesi varmış. Pompalı tüfekle eve girmişler, binanın arka kapısından. Olaydan sonra da polis ve sağlık ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı” dedi.