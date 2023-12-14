Basketbol 'de İnebey Anadolu Lisesi Balıkesir 2. oldu

Balıkesir İnebey Anadolu lisesi Basketbol takımı İl ikincisi olarak ikincilik kupasını müzesine götürme başarısını elde etti.

2023 2023 Eğitim öğretim sezonu liseler arası genç erkekler Basketbol (A) kategorisi Balıkesir il birinciliği müsabakaları Merkez Körfez ve Marmara olmak üzere üç grupta yapıldı oynanan müsabakalar sonucu gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar yarı final sonrasında da final ve 0çüncülük dördüncülük müsabakası oynama hakkını elde ettiler.

Tüm bu müsabakalar sonrasında İnebey Anadolu lisesi Basketbol takımı İl ikincisi olarak kupayı müzesine götürme başarısını elde etti. Elde edilen bu başarı İnebey Anadolu Lisesi idareci öğretmen ve öğrenciler tarafından okulda coşku ve mutlulukla kutlandı.

Okul müdürü Mustafa Aydın okulda yapılan törende Öğretmen ,çalıştırıcı ve sporcu öğrencileri tebrik edip kutlarken hedefi daha büyük başarılar olarak gösterdi.