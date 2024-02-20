Basketbol final müsabakaları sona ererken ödüller sahiplerini buldu

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen 'Küçükler Kız Basketbol Final Müsabakası' tamamlandı.

Basketbol final müsabakaları sona ererken ödüller sahiplerini buldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen ‘Küçükler Kız Basketbol Final Müsabakası’ tamamlandı.

Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Küçükler Kız Basketbol Final Müsabakası tamamlanırken kupa ve madalyalar sahibini buldu. Küçükler Kız Basketbol Final Müsabakasında; Murat Hüdavendigar Ortaokulu şampiyon olarak kupanın sahibi oldu. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu ise müsabakaları 2’inci olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.