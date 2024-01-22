Basketbol sahası boks ringine döndü..Bir oyuncu yaralandı...(Düzeltme-tekrar)

Bursa’da İnegöl Atlasspor-Winner Spor U-16 Erkekler Basketbol maçında yükselen tansiyon yerini kavgaya bıraktı. Bir oyuncunun yaralandığı kavgada saha boks ringe dönerken, o anlar kameralara anbean yansıdı.

Bursa’da Cumartesi günü oynanan U16 basketbol maçında, İnegöl Atlasspor ile Winner Spor oyuncuları maç esnasında tartışmaya başladı. İki takım oyuncuları arasındaki gerginlik bir süre sonra kavgaya dönüştü. Oyuncuların bir birine girmesiyle saha âdetâ boks ringine dönerken, kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Kavgada 16 yaşındaki İnegöllü sporcu Yusufcan D.yaralandı.

Fair-play ruhuna gölge düşüren görüntüler kameraya anbean yansırken, bir oyuncu yaralandı

Öte yandan Atlasspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 20 Ocak 2024 tarihinde Çekirge Spor Salonunda Winner Spor ile oynadığı U-16 Erkekler Basketbol maçının bitiminde maçı 2 sayı farkla kazanan rakibimizi tebrik etmeye gittigimiz sırada, oyuncularımıza rakip oyunculardan bazıları yumruk atarak maç sonundaki olayların başlamasına sebep olmuşlardır.

Basın yoluyla ve farklı sosyal medya hesaplarında yapılan haberlerde olduğu gibi olayların Kestel Belediyespor ile ilgili hiç bir ilgisi yoktur. Olaylar esnasında bir oyuncumuzun dişleri kırılmıştır. İmider Atlas Spor olarak rakibimizin yöneticileri ile görüştük. Onlar da durumdan oldukça rahatsız ve olayları başlatan sporcularıyla ilgili disiplin işlemlerine başladıklarını belirttiler. Biz de federasyondan çıkacak kararı bekliyoruz. Ayrıca bu tür olayların tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımızı siz değerli kamuoyuna bildiririz" denildi.