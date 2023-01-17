Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bahçeşehir Koleji: 87 - Filou Oostende: 81
Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In 3. maçında Bahçeşehir Koleji, Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk etti. Normal süresi 75-75 biten mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 87-81 kazanarak son 16 turuna yükseldi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In 3. maçında Bahçeşehir Koleji, Belçika’nın Filou Oostende takımını konuk etti. Normal süresi 75-75 biten mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 87-81 kazanarak son 16 turuna yükseldi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Wojciech Liszka (Polonya)
Bahçeşhir Koleji: Kartal Özmızrak x, Muhammed Baygül xx 8, Jamar Smith xxx 18, Jerry Boutsiele xxx 20, Berkay Candan x 2, Lanhston Hall xx 9, Emir Gökalp x, Yiğit Arslan xxx 18, Hadi Özdemir x 4, Jaka Blazic x 5, James Gist x 3
Başantrenör: Erhan Ernak
Filou Oostende: Tyree xxx 22, Bleijenbergh xxx 20, Barcello xx 10, Braranovic x, Gillet xx 9, Buysse x, Keye de Vries xx 9, Buysschaert x 3, Thurman xx 8, Troisfontaines x
Başantrenör: Dario Gjergja
1. Periyot: 22-12 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 35-29 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 47-47
Normal süre: 75-75