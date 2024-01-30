Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 93 - JDA Bourgogne Dijon: 96

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 93 - JDA Bourgogne Dijon: 96
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Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Galis Salins (Letonya), Marius Ciulin (Romanya), Peter Praksch (Macaristan)

Galatasaray Ekmas: Corey Walden 8, Sadık Emir Kabaca 12, Miralem Halilovic 7, Dee Bost 17, Jonah Radebaugh 4, Klemen Prepelic 14, Akwasi Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 5, David McCormack 21

Başantrenör: Zvezdan Mitrovic

JDA Bourgogne Dijon: Leyton Hammonds 20, Jacques Alingue, David Holston 15, Gregor Hrovat, Cameron Hunt 11, Ahmad Caver 14, Robin Ducote 2, Giovan Oniangue 17, Allan Dokossi 17

Başantrenör: Laurent Legname

1. Periyot: 38-24 (Galatasaray lehine)

Devre: 60-44 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 83-63 (Galatasaray lehine)