Basketbol Süper Ligi: A. Efes: 87 - Fenerbahçe Beko: 78
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 4. maçında A. Efes, Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale çıktı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 4. maçında A. Efes, Fenerbahçe Beko’yu 87-78 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve finale çıktı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Serkan Emlek xx, Can Mavisu xx, Ali Şakacı xx
A. Efes: Vasilije Micic xxx 27, Elijah Bryant xxx 25, Amath M’Baye xxx 16, Will Clyburn xx 9, Shane Larkin xx 8, Furkan Haltalı x 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Fenerbahçe Beko: Wilbekin xxx 18, Motley xxx 16, Guduric xxx 16, Hayes-Davis xx 12, Melih xx 9, Calathes x 5, Samet x 2
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 16-20 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 45-41 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 65-61 (A. Efes lehine)