Basketbol Süper Ligi: A. Efes: 87 - Fenerbahçe Beko: 78

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 4. maçında A. Efes, Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale çıktı.

Basketbol Süper Ligi: A. Efes: 87 - Fenerbahçe Beko: 78
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 4. maçında A. Efes, Fenerbahçe Beko’yu 87-78 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve finale çıktı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Serkan Emlek xx, Can Mavisu xx, Ali Şakacı xx

A. Efes: Vasilije Micic xxx 27, Elijah Bryant xxx 25, Amath M’Baye xxx 16, Will Clyburn xx 9, Shane Larkin xx 8, Furkan Haltalı x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe Beko: Wilbekin xxx 18, Motley xxx 16, Guduric xxx 16, Hayes-Davis xx 12, Melih xx 9, Calathes x 5, Samet x 2

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 16-20 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 45-41 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 65-61 (A. Efes lehine)