Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 65 - Esenler Erokspor: 83
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 83-65 mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Kerem Yılmaz
Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 9, Calep Homesley 14, Matt Mitchell 13, Trevion Williams 6, Tyler Cavanaugh 8, Hunter Hale 3, Mateusz Ponitka 8, İsmet Akpınar, Balsa Koprivica 4, Furkan Haltalı, Göktüğ Baş 3
Başantrenör: Marko Barac
Esenler Erokspor: Langston Galloway 7, Jordon Crawford 26, Egehan Arna 3, Jeremy Simmons 6, Petr Cornelie 7, Tre’Shawn Thurman 8, Jermaine Love-Roberts 9, Kevin Pangos 5, Ahmet Düverioğlu 7, Thomas Akyazılı 3, Metehan Akyel 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 21-13 (Esenler Erokspor lehine)
Devre: 50-29 (Esenler Erokspor lehine)
3. Periyot: 60-53 (Esenler Erokspor lehine)