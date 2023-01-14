Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 89 - Tofaş: 84
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Tofaş'ı 89-84 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Tofaş’ı 89-84 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kerem Baki xx, Serhat Büker xx, Çağlar Özkan xx
Bahçeşehir Koleji: Jamar Smith xx 13, Muhammed Baygül xx 12, Kartal Özmızrak xx 10, Berkay Candan x 4, Jerry Boutsiele x, Yiğit Arslan xxx 25, Langston x 3, Hadi Özdemir x 2, Jaka Blazic x, Gist xx 9, Smith xx 13, Boutsiele xx 11
Başantrenör: Erhan Ernak
Tofaş: Arturas Milaknis xx 12, Berk Uğurlu x 4, Robert Gray xx 11, Berke Büyüktuncel xx 7, Boubacar Toure xxx 28, Tyler Ennis xx 14, Emre Tanışan x, Özgür Cengiz x, Thompson xx 8, Ege Demir x, Boubacar Toure xxx 28
Başantrenör: Dimitrios Priftis
1. Periyot: 21-18 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 45-39 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 61-59 (Bahçeşehir Koleji lehine)