Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 91 - Aliağa Petkimspor: 80
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 91-80'lik skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkimspor’u 91-80’lik skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Kerem Yılmaz
Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 8, Muhammed Mustafa Baygül 7, Boutsiele 18, Can Maxim Mutaf 12, Taylor 2, Scrubb 9, Berkay Candan 2, Cavanaugh 17, Ahmet Safa Yılmaz 2, Bouteille 14, Ali Yüceloral
Başantrenör: Ali Ruhi Balkanlı
Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 3, Thomas 8, Efianayi 24, Zoriks 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Mahir Ağva 2, Yavuz Gültekin 2, Simmons 10, Aldridge 5, Tayfun Erülkü 7, Murat Kağan Tor
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 29-15 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 46-36 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 68-58 (Bahçeşehir Koleji lehine)