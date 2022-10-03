Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 82 - Ayos Konyaspor Basketbol: 90

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Ayos Konyaspor Basketbol'a 90-82 mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 82 - Ayos Konyaspor Basketbol: 90
Editör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Ayos Konyaspor Basketbol’a 90-82 mağlup oldu.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx, Burak Yılmaz xx

Beşiktaş: Matt Coleman xx 13, Jordan Usher xx 14, Okben Ulubay xx 14, Gediminas Orelik xx 13, Furkan Haltalı xx 6, Bryce Brown xx 8, Yağız Aksu x 2, Burak Can Yıldızlı x, David Mccormack xx 12

Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir

Ayos Konyaspor: Alex Perez xx 13, Murat Göktaş x, Nikolov x, Mert Gizir x 3, Troy Selim Şav x, Can Altıntığ xx 12, Ramazan Tekin xx 8, Roko Badzım xx 11, Jordan Morgan xxx 27, Jarell Eddie xx 16, Cevher Özer x

Başantrenör: Engin Gençoğlu

1. Periyot: 19-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 41-46 (Ayos Konyaspor lehine)

3. Periyot: 60-67 (Ayos Konyaspor lehine)

Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 82 - Ayos Konyaspor Basketbol: 90
Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 82 - Ayos Konyaspor Basketbol: 90
Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 82 - Ayos Konyaspor Basketbol: 90