Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basket: 81 - Bahçeşehir Koleji: 96
Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ne 96-81 mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Keye De Vries 9, Metin Türen 3, Jalen Lecque 25, Jaron Johnson 12, Doğan Şenli 14, Shawn Pipes 13, Abdou Aziz Bandaogo 1, Can Kaan Turgut 4, Yiğit Özkan
Başantrenör: Ozan Bulkaz
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 14, Tyler Cavanaugh 13, Trevion Williams 10, İsmet Akpınar 13, Matt Mitchell 2, Mateusz Ponitka 6, Hunter Hale 18, Göktüğ Baş 7, Furkan Haltalı 6, Calep Homesley 7, Cengiz Sarp Coşkun
Başantrenör: Marko Barac
1. Periyot: 25-22 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 42-52 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 57-76 (Bahçeşehir Koleji lehine)