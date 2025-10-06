Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 105 - Aliağa Petkim Spor: 83
Türkiye Süper Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim Spor'u 105-83'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak
Fenerbahçe: Talen Horton Tucker 25, Tarık Biberovic 11, Jantunen 10, Devon Hall 7, Armando Bacot, Melih Mahmutoğlu 5, Metecan Birsen 9, Bonzie Colson 17, Nicolo Melli 10, Wade Baldwin 7, Emre Ekşioğlu 4, Onuralp Bitim
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Aliağa Petkim Spor: Yannick Franke 21, David Efianayi 10, Emre Sonsırma 10, Roberts Blumbergs 15, Martynas Sajus 4, Stanley Mace Whittaker 11, Jehyve Floyd 6, Uzodinma Utomi 6, Selim Şav, Mustafa Kurtuldum
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 31-27 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 60-41 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 82-66 (Fenerbahçe lehine)