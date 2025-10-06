Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 105 - Aliağa Petkim Spor: 83

Türkiye Süper Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim Spor'u 105-83'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

Fenerbahçe: Talen Horton Tucker 25, Tarık Biberovic 11, Jantunen 10, Devon Hall 7, Armando Bacot, Melih Mahmutoğlu 5, Metecan Birsen 9, Bonzie Colson 17, Nicolo Melli 10, Wade Baldwin 7, Emre Ekşioğlu 4, Onuralp Bitim

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Aliağa Petkim Spor: Yannick Franke 21, David Efianayi 10, Emre Sonsırma 10, Roberts Blumbergs 15, Martynas Sajus 4, Stanley Mace Whittaker 11, Jehyve Floyd 6, Uzodinma Utomi 6, Selim Şav, Mustafa Kurtuldum

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 31-27 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 60-41 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 82-66 (Fenerbahçe lehine)