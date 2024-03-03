Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 109 - Tofaş: 77

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Tofaş'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, müsabakayı 109-77'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertliler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti.

Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 109 - Tofaş: 77
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. hafta maçında Tofaş’ı konuk eden Fenerbahçe Beko, müsabakayı 109-77’lik skorla kazandı. Sarı-lacivertliler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

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Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik Akbayrak

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 24, Melih Mahmutoğlu 10, Hayes-Davis 11, Tarık Biberoviç 2, Şehmus Hazer 10, Ömer Ege Ziyaettin 6, Papagiannis 17, Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Yam Madar 19, Sestina 10

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Tofaş: Winston 7, Homesley 24, Tolga Geçim 11, Sakic 8, Wiley 16, Prewitt 2, Batın Tuna 2, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 3, Özgür Cengiz

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 30-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 62-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 87-51 (Fenerbahçe lehine)