Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 109 - Tofaş: 77
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Tofaş'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, müsabakayı 109-77'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertliler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. hafta maçında Tofaş’ı konuk eden Fenerbahçe Beko, müsabakayı 109-77’lik skorla kazandı. Sarı-lacivertliler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik Akbayrak
Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 24, Melih Mahmutoğlu 10, Hayes-Davis 11, Tarık Biberoviç 2, Şehmus Hazer 10, Ömer Ege Ziyaettin 6, Papagiannis 17, Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Yam Madar 19, Sestina 10
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Tofaş: Winston 7, Homesley 24, Tolga Geçim 11, Sakic 8, Wiley 16, Prewitt 2, Batın Tuna 2, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 3, Özgür Cengiz
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 30-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 62-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 87-51 (Fenerbahçe lehine)