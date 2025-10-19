Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 76 - Fenerbahçe: 85

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 85-76 mağlup oldu.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Galatasaray: Will Cummings 14, James Palmer Jr. 20, Fabian White Jr. 16, Freddie Gillespie 3, Rıdvan Öncel 2, Buğrahan Tuncer 11, Christian Bishop 2, John Meeks 7, Jerome Robinson, Muhsin Yaşar 1, Tibet Görener

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Fenerbahçe: Devon Hall 11, Tarık Biberovic 18, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Armando Bacot 2,

Nicolo Melli 18, Wade Baldwin 6, Onuralp Bitim 5, Scottie Wilbekin 10, Metecan Birsen 2, Bonzie Colson, Khem Birch 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 16-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-44 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 56-58 (Fenerbahçe lehine)