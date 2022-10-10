Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 80 - Fenerbahçe Beko: 85

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler parkeden 85-80 galip ayrılarak 2. galibiyetini elde etti.

Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 80 - Fenerbahçe Beko: 85
Editör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Sarı-lacivertliler parkeden 85-80 galip ayrılarak 2. galibiyetini elde etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman xx, Polat Parlak xx, İsmail Binbir xx

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Jordon Crawford xx 10, Terrell Harris x 6, Eray Aydoğan x, Saulius Kulvietis xx 13, Metehan Akyel xx 14, Can M. Mutaf xx 14, Martynas Sajus x 5, Demetre Earl Rivers xx 18, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x 2, Tayfun Erülkü xx 9

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Fenerbahçe Beko: Harvey xx 16, Metecan Birsen x 6, Şehmus Hazer x 4, Scott Vilbekin xx 18, Edwards xx 14, İsmet Akpınar x, Melih Mahmutoğlu xx 11, Nigel Hayes x 3, Marko Guduric xx 10, Devin Booker x 3

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 17-25 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 38-42 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 59-64 (Fenerbahçe Beko lehine)

Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 80 - Fenerbahçe Beko: 85
Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 80 - Fenerbahçe Beko: 85
Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 80 - Fenerbahçe Beko: 85
Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 80 - Fenerbahçe Beko: 85
Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 80 - Fenerbahçe Beko: 85