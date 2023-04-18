Basketbolda derbiyi kazanan Fenerbahçe, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu yarı final 1. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-60 mağlup ederek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Basketbolda derbiyi kazanan Fenerbahçe, yarı final serisinde 1-0 öne geçti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu yarı final 1. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 84-60 mağlup ederek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu yarı final ilk maçında Fenerbahçe, derbi maçta Galataray’ı konuk etti. Metro Enerji Salonu’nda dolu tribünler önünde oynanan mücadele öncesi sarı-lacivertliler, ısınma bölümüne EuroLeague kupasıyla çıkarken, taraftarların yoğun tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Aydın Karaçam xx, Kerem Yılmaz xx

Fenerbahöe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut xx 8, McBride xxx 27, Merve Aydın xx 14, Stewart xx 15, Meesseman xx 10, Stokes x 3, Alperi Onar xx 7, İdil Saçalır x, Manolya Kurtulmuş x, Gizem Başaran Turan x, Elif İstanbulluoğlu x

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben x, Nacickaite xx 8, Prints x 5, Stevens xx 13, McCowan xxx 20, Büşra Akbaş x 5, Meltem Yıldızhan xx 9, Pelin Derya Bilgiç x

1. Periyot: 22-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 45-42 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 67-52 (Fenerbahçe lehine)