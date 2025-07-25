Baskı devre diye geçen PCB kart artık Türkiye'de üretiliyor

Türkiye’de bir ürün daha yerli ve milli olarak üretilmeye başlandı. Yurt dışından alınan ve savunma sanayisine yön veren bir cihaz daha Türk firması tarafından yerli ve milli olarak üretildi. Baskı devre kartı (PCB) uçaklarda helikopterler de artık roket gibi bir çok üründe kullanılabiliyor. Milsan Elektronik Teknik Müdürü Hamza Solak, "Elektroniğin kalbini üretiyoruz. Roketin hangi hedefe gideceğini karar veren, o hedefin lokasyonunu hesaplayan bir beyni üretiyoruz. Türkiye’de 8 katman ilk defa üretiliyor. Bu ürün Çin’ de ve Avrupa’da üretiliyor. Biz de burada yerli ve milli olarak üreterek dışa bağımlılığımızı teknolojide minimum seviyeye indiriyoruz" dedi.

Türkiye Savunma Sanayii alanında dışa bağımlılığını yerli firmaların ürettiği yerli ve milli ürünlerle her geçen gün azaltmaya devam ediyor. Yurt dışından alınan ve Savunma sanayisine yön veren bir cihaz daha Türk firması tarafından yerli ve milli olarak üretildi. Milsan Elektronik tarafından yerli ve milli olarak üretilen Baskılı devre kartı (PCB) uçaklarda helikopterler de artık roket gibi bir çok üründe kullanılabiliyor. Havadaki roketin nereye gideceğini belirleyen cihaz.

"Elektroniğin kalbini üretiyoruz"

Elektroniğin kalbini üretiyoruz diyen Baskı devre kartı (PCB) ile ilgili bilgi veren Milsan Elektronik Teknik Müdürü Hamza Solak, "Biz aslında ürün olarak, elektroniğin kalbini üretiyoruz. Bütün elektronik sistemlerin çalıştığı ana baskı dediğimiz İngilizce PCB olan sistemi üretiyoruz. Aslında bir tasarımcının tasarladığı elektronik sistemi biz hayata geçiriyoruz. Bu roketlerin güdüm sistemleri, bir uçağın kontrol sistemleri, bir tankın hedefindeki hesaplamaları yapan kartı, bir bilgisayarın ana kartı, bir televizyonun arkasında bulunan görüntüyü insanlara gösteren ekran kartı, biz bunların hepsini üretebiliyoruz alt yapımızla bunların üretimini yapmış oluyoruz" diye konuştu.

"Roketin hangi hedefe gideceğini karar veren, o hedefin lokasyonunu hesaplayan bir beyni üretiyoruz"

Roketlerin gideceği lokasyonu hesaplayan kartı ürettiklerini belirten Solak, "Savunma sanayiinde batarya yönetimi sistemlerinde kullanılıyor. Kontrol sistemlerinde, sensör sistemlerinde, bir roket giderken dışarıdaki hızını ölçüyor, bu hızını ölçtüğü elektriksel olarak görmesi gerekiyor. Bunu da kartla yapıyor. Biz bunun da üretimini yapıyoruz. Aslında roketin hangi hedefe gideceğini karar veren, o hedefin lokasyonunu hesaplayan bir beyni üretiyoruz. Biz aslında burada elektronik beyin üretiyoruz kısaca" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde 8 katmana kadar tek üreten biziz"

Ürünün 8 katmana kadar ilk kez üretildiğini belirten Hamza Solak, "Türkiye’de daha önceden 2 katmana kadar üretenler vardı ama üst düzey teknoloji şuan çok hızlı ilerliyor. Biz 8 katmana kadar üretebiliyoruz. 8 katlı bir bina gibi, tek tek üretip birleştirebiliyoruz. Ülkemizde 8 katmana kadar tek üreten biziz. Türkiye’de 8 katman ilk defa üretiliyor. Biz kendi tesislerimizde yapıyoruz. Yerlilik oranımız, hammadde olarak yüzde 70 ama bütün tasarım ve mühendislik olarak yüzde 100. Bu ürünler Çin’ de ve Avrupa’da üretiliyor. Biz de burada yerli ve milli olarak üreterek dışa bağımlılığımızı teknolojide minimum seviyeye indiriyoruz" dedi.