Başköy Kadınlar Derneği özel bireylerle bir arada
Bilecik Başköy Kadınlar Derneği özel bireyler ile bir araya geldi.
Bilecik Başköy Kadınlar Derneği özel bireyler ile bir araya geldi.
Başköy Kadınlar Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu’nu, kurum üyelerini ve özel bireyleri dernekte ağırladı. Dernekte bulunan kadınlar özel bireyler ile önce tanıştı ardından ise birbirinden çeşitli etkinler yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler sosyal medya paylaşımında ise, "Hava güzel, ortam güzel, özel bireylerimiz mutlu" yazısıyla paylaşım yaptı.