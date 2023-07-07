Başpehlivan Özkaya Kırkpınar'da zirveyi hedefliyor

Edirne’de Sarayiçi Er Meydanı’nda 662’si yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye gelen başpehlivanlardan Mustafa Doğan Özkaya ilk kez katılacağı başpehlivanlık güreşlerinde şampiyonluğu hedefliyor.

Bu yıl Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda 662’ncisi yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlar son hazırlıklarını yaptı. Geçtiğimiz yıl tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başaltı boyunda 3’üncü olan Mustafa Doğan Özkaya, bu yıl ilk kez katılacağı başpehlivanlık güreşlerinden hedefinin derece almak ve altın kemeri alarak şampiyon olmak istediğini belirtti. Zorlu bir kamp döneminin geçirdiklerini ve Kırkpınar’a çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan başpehlivan Doğan, kendisinden fiziki olarak büyük rakiplerini yenerek memleketine altın kemeri götürmek istediğini söyledi.

"Her başpehlivan Kırkpınar’a hazırlanır"

Başpehlivan Mustafa Doğan Özkaya, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne çok iyi hazırlandığını belirterek, "2022 yılında Kırkpınar’da başaltı boyunda 3’üncü olarak başpehlivanlığa yükselmeye hak kazandım. Bu sene ilk kez başpehlivanlık kategorisinde güreş yapacağım. Allah nasip ederse burada güzel bir derece almak istiyorum. Antalya’ya ve memleketim olan Çorum’a madalya götürmek istiyorum. Cengizhan Şimşek ile beraber güzel bir kamp dönemi geçirdik. Hedefimiz olduğundan dolayı çok zorlu bir kamp dönemi yaşadık. Her başpehlivan Kırkpınar’a hazırlanır, bizde kemer ve derece almak için hazırlandık. Güzel kamp döneminin ardından buraya nasibimizi aramaya geldik hayırlısı olur inşallah" dedi.

Kendi rakiplerine göre diğer başpehlivanlardan biraz daha fiziki olarak daha küçük olduğu için seyircilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Özkaya, "Fiziki olarak küçük olmam nedeniyle seyirciler ve gürleşeceklerin ilgisini çekiyorum. Güreş severler ezilenin yanında olduğu için ve zorladıkları zaman ister istemez benim tarafını tutmaya başlıyorlar. Bende benden büyük olan başpehlivanlardan İsmail Koç, Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan rakiplerim ile güreş yaptığım için seyirciler bana her zaman saha içinde sevgilerini gösteriyor" diye konuştu.