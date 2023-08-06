Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu.

Bursa’nın sporda da marka kent olması hedefiyle önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan geleneksel yağlı güreşlerin yaşatılması adına da unutulmayacak bir organizasyona imza attı. Adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran Osmanlı’nın saray pehlivanlarından Softaoğlu Mehmed Pehlivan adına 1966’dan 1978 yılına kadar aralıksız 12 kez yapılan, 13’üncüsü de son kez 1993 yılında gerçekleştirilen güneşlerin 15’icisi geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yunuseli Havaalanı’nda yapılan güreşlerde 64’ü baş boyunda olmak üzere yaklaşık 1600 pehlivan er meydanına çıktı. Bursalıların da yoğun ilgi gösterdiği güreşleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Mustafa Yavuz ve Emine Yavuz Gözgeç, MHP Bursa Milletvekilleri İsmet Büyükataman ve Fevzi Zırhlıoğlu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan İbrahim Türkiş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve ilçe belediye başkanları da izledi.

Minik Boy, Teşvik Boy, Tozkoparan, Deste Boy, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş boylarında yapılan güreşler, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Başpehlivanlar Serhat Gökmen ile Orhan Okulu’nun karşılaştığı final mücadelesi adeta nefesleri kesti. Karşılaşmanın galibi Serhat Gökmen, 15. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Güreşlerinin Başpehlivanı oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri takım halinde en fazla dereceyi elde ederken, tüm boylarda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Kırkpınar’a namzet olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak adına düzenledikleri organizasyonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 1600 pehlivana teşekkür eden Başkan Aktaş, “Bursa olarak çok kazançlıyız. Kulüp bazında en fazla derece elde eden kulüp, 12 sporcuyla Bursa Büyükşehir Belediyespor kulübü oldu. Her bir sporcumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bursa olarak Softaoğlu Mehmed Pehlivan gibi önemli bir pehlivanı, sarayın başpehlivanını bağrımızda barındırıyoruz. Bu şehre de şampiyonluklar yakışır, dereceler yakışır. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu organizasyon bölgede Kırkpınar’a namzet bir organizasyon olacaktır. Ben bundan zerre şüphe duymuyorum. Çok sıcak havaya rağmen güzel bir organizasyon oldu. Alnımızın akıyla bir organizasyon daha bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.