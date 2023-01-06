Başpehlivan Yeşil, Balıkesir adına kol bağlayacak

648. ve 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, transfer olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediyespor formasıyla genç güreşçiler yetiştirecek ve kispetiyle de dualı çayırda kol bağlayacak.

Antalya MCM Özparlar Spor Kulübü adına güreşen Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne transfer oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Başpehlivan Yeşil Yeşil, Balıkesir için er meydanlarında kol bağlayacak. Başkan Yılmaz bu sürpriz transferi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül ile birlikte akşam saatlerinde açıkladı.

Yeşil, “Yücel Başkan’a olan güvenimle buraya geldim”

"Bu transferin gerçekleşmesini sağlayan Başta Yücel Başkanıma teşekkür ediyorum" diyen Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Balıkesir Belediyespor Kulübü’ne transferi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Balıkesir’i güreşte zirveye taşımak için bir başlangıç oldu. Balıkesir’in güreşe olan sevgisini yakından biliyorum. Yücel Başkanımın yağlı güreşe vermiş olduğu destek ve yaptığı yatırım tüm Türkiye’de organizasyonun kalitesini artırdı. Yücel Başkan’a olan güvenimle buraya geldim. İnşallah Balıkesir güreşine değerli katkılar yapacağım. Güreşte Balıkesir’i önemli noktalara getireceğiz. Gençlerimize altın kemeri kazandırabilirsek bizim için gurur olur. Hedef çok çalışmak. Bilgi, birikim deneyimimizi Balıkesir’i en iyi noktaya getirmek için kullanacağız. Balıkesir’de son başpehlivanlık güreşlerinde kemere çok yaklaşan Ertuğrul Dağdeviren gibi gerçekten kaliteli sporcular var. Alt boylarda da başarılı gençlerimiz var. Kısa zaman sonra 80’lerde ustalarımızın kazandığı başarıları tekrarlayacağız.”

100. yılda kemer Balıkesir’de

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül, Yeşil Yeşil’in güreşçi ve beden eğitimi öğretmeni kimliğiyle Balıkesir’e değer katacağını ve Cumhuriyet’imizin 100. yılında kemerin Balıkesir’e getirileceğini söyledi.

Balıkesir’de yağlı güreşin potansiyelinin gün geçtikçe yükseldiğine değinen Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Böyle bir değeri Balıkesir’e kazandıran Yücel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Altyapıdaki güreşlerimize örnek teşkil edeceğine inanıyorum” dedi.

Güreşe adına bu bir başlangıç

Takdir edilen ve beğenilen bir başpehlivanı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübüne transfer ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Balıkesir’imize güzel bir haber vermek istiyoruz. Yılda 20 güreş organizasyonu 16 ilçemizde geleneksel olarak yapılıyor. Bazı ilçelerimiz yılda 2 kez yapıyor. Birçok başarıya imza atmış, birçok gence güreşi sevdirmiş olan Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil’e ‘Balıkesir adına güreş, Antalya ile rekabetimiz olsun’ dedik. Bugün itibarıyla artık Balıkesir Büyükşehir Belediyespor forması ile er meydanına çıkacak. Bu bir başlangıç olacak farklı arkadaşları da Balıkesir adına güreşmeye davet edeceğiz” dedi.

Mehmet Yeşil Yeşil kimdir?

27 Haziran 1986 tarihinde Antalya’nın Aksu ilçesinde doğmuştur. 648. ve 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi olmuştur. Güreşe 1994 yılında minder güreşi ile başlayan Mehmet Yeşil Yeşil, kazandığı Avrupa Şampiyonası ve minderdeki diğer başarıları sayesinde Kırkpınar’da doğrudan başa güreşmeye hak kazandı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği’nden mezun oldu. Isparta Senirkent Büyük Kabaca Ortaokulu’nda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yaptı.

2006 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası birinciliği, 2016 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası üçüncüsü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Birinciliği (2009, 2010), Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri Birinciliği (2009), Kurtdereli Yağlı Güreşleri Birinciliği (2011, 2013)