Başpehlivanlar, Şile'de er meydanına çıktı

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlar er meydanına çıktı. Çok sayıda sporseverin Şile Etkinlik Alanı’nda heyecanla takip ettiği müsabakalarda sporcular şampiyonluk için ter döktü. Şampiyonluğu Mustafa Taş elde etti.

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri, Şile Etkinlik Alanı’nda kapılarını açtı. 14 boydan 60 Başpehlivan ve bine yakın güreşçinin katılım sağladığı Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri’ne sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yanı sıra Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da pehlivanlar arasındaki müsabakaları tribünden takip etti. Geleneksel olarak düzenlenen Şile Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlar Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Koç, Atilla Güzel, Yusuf Can Zeybek, Fatih Koyuncu ve Orhan Okulu boy gösterirken, final müsabakasında karşı karşıya gelen Başpehlivan Mustafa Taş ve Başpehlivan Kürşat Korkmaz kıyasıya mücadele etti. Uzun süren güreş sonrası Mustafa Taş galip geldi. Üçüncülüğü ise Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan paylaştı.

Müsabakaları yakından takip eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bugün 16.’sını gerçekleştiriyoruz. İnşallah nice böyle muhabbetleri ve bereketi birlikte yaşarız. Buradaki pehlivanlarımıza emek ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Geçen hafta uluslararası Şile Bezimizin 34’üncü festivalini gerçekleştirdik. Bugün de 16.’sını gerçekleştirdiğimiz yağlı güreşlerimiz meydanımızda oldukça iyi bir katılım ve seyirci coşkusuyla devam ediyor. Umut ediyorum ki geleneksel haliyle devam eder” dedi.