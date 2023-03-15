Başsavcı Olgun ile Başkan Yaman bir araya geldi

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun bir araya geldi.

Başsavcı Olgun ile belediye binasında buluşan Başkan Yaman bir süre sohbet ederek gündemdeki konuları değerlendirdiler. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Başkan Yaman, “Bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcımız Burak Olgun beyefendiye ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.