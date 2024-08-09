Başsavcılık 9 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikametinde şehirlerarası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Sabah saatlerinde Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresinde şehirlerarası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Ağrı’dan İzmir’e yola çıkan otobüsün sebep olduğu tek taraflı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 27 kişide yaralandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kaza ile ilgili olarak adli soruşturma başlatırken, hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri tamamlanmış, olay yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir.”