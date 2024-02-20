Batan geminin makine dairesinin girişi görüntülendi

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, geminin makine dairesine girilen merdiven boşluğu dalgıçlar tarafından denizin altında görüntülendi.

Batan geminin makine dairesinin girişi görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Marmara Denizi’nde batan kuru yük gemisinde iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, geminin makine dairesine girilen merdiven boşluğu dalgıçlar tarafından denizin altında görüntülendi.

Batuhan A isimli kuru yük gemisi 15 Şubat’ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle batmıştı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı balık adamlar, geçtiğimiz günlerde asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek, Zeynep Kılınç’ın cansız bedenine ulaşmıştı. Bugün yapılan dalışta ise kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı. Ulaşılan cansız bedenin gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk’a ait olduğu tespit edilmişti. Tekrardan dalış gerçekleştiren dalgıçlar, bu kez geminin makine dairesindeki merdiven boşluğuna kadar inerek arama çalışması yaptı. O anlar sualtı kamerası ile görüntülendi.

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