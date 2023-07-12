Batı Karadeniz'de selden etkilenen iş yerleri ve sigortalıların prim ödemeleri bir yıl ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Batı Karadeniz’de selden etkilenen işverenler ile sigortalıların bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne talepte bulunmaları halinde prim ödemelerinin 1 yıla kadar erteleneceğini bildirdi. Bakan Işıkhan ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş olan borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruların da afetin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıla kadar ertelenebileceğini belirtti.