Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı BŞEÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) ev sahipliğini yaptığı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı gerçekleşti.

Temel amacı üniversitelerarası ortak bilimsel çalışmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek, daha kaliteli bir eğitimi hedeflemek amacıyla kurulan birliğin dönem toplantısı açılış konuşmasını BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısının BŞEÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, üniversitenin mevcut durumu, gerçekleştirilen çalışmalar ve ileriye dönük projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda; gündeme dair değerlendirmeler yapılırken; sağlık alanında öğrencilerin kamu hastanelerinde uygulama yapmaları, bilgi işlem ve yazılım alanında iş birliği imkânları, laboratuvar analizlerinde indirim imkanları, ortak AB proje ekibinin oluşturulması, uluslararası öğrenci dil okulu ve öğrenim ücretleri, öğrenci ve personel yemek ücretleri, lisans ve ön lisans programlarına koşulsuz çift anadal uygulaması gibi konular ele alındı.

Üniversitelerin ortak çalışma planları üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, görüş ve öneriler değerlendirildiği toplantıya; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, aynı zamanda Birlik Dönem Başkanı da olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas katıldı.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.