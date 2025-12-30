Batıdan doğuya dondurucu soğuklar etkili oldu

Hafta sonunda ve başındaki kar yağışlarının ardından dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye’nin önemli bölümünde etkili olan yağışlar, birçok yerde kar olarak düştü. Kent merkezlerini, yüksek kesimleri ve turizm açısından önemli olan kayak merkezlerini beyaza bürüyen yağışın ardından dondurucu soğuklar etkili oldu.

29 Aralık saat 18.00’den 30 Aralık sabah 06:00’ya kadar geçen sürede Türkiye’nin batısından doğusuna birçok yerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

En düşük sıcaklık sıfırın altında 30,3 derece ile Erzurum Karaçoban’da ölçüldü. Burasını sıfırın altında 28 dedece ile Van Çaldıran, eksi 26,3 dereceyle Muş Bulanık, sıfırın altında 24,7 derece ile Ağrı merkez takip etti.

Doğunun önemli bölümü soğukların etkisinde bulunurken, İç Anadolu’daki bazı iller de soğuktan nasibini aldı.

Nevşehir Derinkuyu’da hava sıcaklığı sıfırın altında 16,3, Bolu Dörtdivan’da 16,2, Çankırı

Kurşunlu’da 15,8, Yozgat Çandır’da 15,6 ve Afyonkarahisar Sandıklı’da sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.