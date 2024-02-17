Batık gemiden çıkarılan ilk cenaze Zeynep'e ait...

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz hafta batan kuru yük gemisinden bugün cenazesi çıkarılan ilk kişinin 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı. Kılınç'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Cenaze Adana'da toprağa verilecek

Batık gemiden çıkarılan ilk cenaze Zeynep'e ait...
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik

Marmara Denizi’nde geçtiğimiz hafta batan kuru yük gemisinden bugün cenazesi çıkarılan ilk kişinin 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı. Kılınç’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi. Cenaze Adana’da toprağa verilecek

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat’ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle batmıştı. Bugün bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri’ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi buldu. Karacabey ilçesi Kurşunlu limanından belediye cenaze nakil ambulansıyla adli tıp kurumuna getirilen cenazenin Zeynep Kılınç’a ait olduğu belirlendi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Yapılacak otopsinin ardından kesin vefat sebebi belirlenecek ve Kılınç’ın cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla Adana’ya gönderilecek.

Gemide bir çok işe katkı sağlayan aşçı Zeynep Kılınç’ın son görüntülerinde valf cihazını zımparaladığı, Batuhan A isimli gemi ile yolculuk yaparken azgın sularda Hande Yener’in "Benden bi tane daha yok" şarkısını dinlediği kaydedilmişti.