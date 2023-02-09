Batman'da yürek ısıtan görüntü

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmasına katılan Batmanlı bir kadın üstündeki ceketi çıkartarak depremzedelere gönderdi. Yürek ısıtan bu görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman’daki vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Zorlu kış şartlarında meydana gelen depremde kentin birçok yerinde tırlarla depremzedeler için yardımlar toplanılıyor. Yardım kampanyasına katılan 65 yaşlarında bir kadın üstündeki ceketi çıkartıp depremzedelere gönderdi. Yürek ısıtan bu görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.