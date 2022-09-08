Batshuayi Fenerbahçe formasıyla ilk maçında ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Dinamo Kiev karşısında bulduğu golle sarı-lacivertli formayla ilk maçında siftah yaptı.

Batshuayi Fenerbahçe formasıyla ilk maçında ilk golünü attı
Editör
EditörEditör
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Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Fenerbahçe’nin yeni transferi Michy Batshuayi, Dinamo Kiev karşısında bulduğu golle sarı-lacivertli formayla ilk maçında siftah yaptı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transfer Michy Batshuayi ilk maçında golle tanıştı. 69. dakikada Joao Pedro’nun yerine oyuna dahil olan Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada ise kaydettiği golle takımına galibiyeti getirirken, sarı-lacivertli forma altında ilk maçında ilk golünü atmış oldu.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Batshuayi Fenerbahçe formasıyla ilk maçında ilk golünü attı
Batshuayi Fenerbahçe formasıyla ilk maçında ilk golünü attı
Batshuayi Fenerbahçe formasıyla ilk maçında ilk golünü attı
Batshuayi Fenerbahçe formasıyla ilk maçında ilk golünü attı
Batshuayi Fenerbahçe formasıyla ilk maçında ilk golünü attı