Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi açıldı

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından yapılan Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi, Altındağlıların hizmetine açıldı.

İçerisinde derslikler, aktivite alanları ve oyun salonları barındıran Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi, hizmet vermeye başladı. Mahalle sakinlerinin dört gözle beklediği Kütüphane ve Gençlik Merkezi, Battalgazi Mahallesi’nde ikamet eden Altındağlılar tarafından yoğun ilgi gördü. Gençler, Gençlik Merkezine akın ederken, her yaştan mahalle sakini ise kütüphaneye koştu.

"Her yaştan Altındağlı vatandaşımız kütüphanelere büyük ilgi gösteriyor"

Battalgazi Mahallesi için Kütüphane ve Gençlik Merkezi yatırımının çok önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Aktif üye sayısı 40 bine yaklaşan mahalle kütüphanelerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz. Her yaştan Altındağlı vatandaşımız kütüphanelere büyük ilgi gösteriyor. Bu da bizi yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağ’a daha fazla kütüphane kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Artık çocukların ve gençlerin belediyesi olarak biliniyor olmak çok güzel"

Bünyesinde derslikler, aktivite ve oyun salonlarının bulunduğu Gençlik Merkezinin de mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni eden Balcı, “Artık çocukların ve gençlerin belediyesi olarak biliniyor olmak çok güzel. Yaptığımız her işte önce yavrularımızın mutluluğunu gözetiyoruz. Onların yüzü güldükçe, biz de çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, tüm gençleri gençlik merkezlerinden ve merkezlerin sunduğu ücretsiz imkanlardan faydalanmaya çağırdı.