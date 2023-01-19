BAU 25'nci yaşını kutluyor

Bahçeşehir Üniversitesi, 25’nci kuruluş yıl dönümüne özel olarak “BAU 25. Yıl Ödül Töreni”ni düzenledi. BAU’nun çeyrek yaşında dünya üniversiteleri arasında ilk 500’e girmesinin mutluluğunu yaşadığını söyleyen BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “En büyük motivasyonum ülkeme olan sevgimdir” dedi.

BAU Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşen programa BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karedeniz, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri ve BAU akademik ve idari personeli katıldı. Etkinlikte araştırmalar ve uluslararası yayınlar ile bilime katkıda bulunan akademisyenler, kuruma katkı sağlayan tüm çalışanlar ödüllendirildi.

“Ne mutlu ki hedefimize ulaştık”

Üniversitenin kuruluş hikâyesini anlatan Enver Yücel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını kutladığımız bu yıl, Bahçeşehir Üniversitesi ailesi için ayrı bir öneme sahip. Bu yıl, BAU Global ağının amiral gemisi Bahçeşehir Üniversitesi’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü. Geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla yola çıktığımız üniversitemizle Cumhuriyetimizin çeyrek asrına eşlik etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda zor günlerimiz de oldu ancak hiç yılmadık, hayallerimizden vazgeçmeyip yola devam ettik ve tüm azmimizle hep birlikte canla başla çalıştık. O zaman yola çıkarken bir hedef koymuştuk. 25 yılda dünyada ilk 500 üniversite içinde olacağımıza dair. Şimdi çeyrek asrı geride bırakırken, ne mutlu ki hedefimize ulaştık. Bahçeşehir Üniversitemiz, dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşu Times Higher Education 2023 verilerine göre Türkiye’deki üniversiteler arasında 5’inci, tüm dünya üniversiteleri arasında “Industry Income- Endüstriyel Kazanç” alanında 374’üncü oldu” dedi.

“En büyük motivasyonum ülkeme olan sevgimdir”

25 yılda azimle çalıştıklarını belirten Enver Yücel sözlerini şöyle sürdürdü: “50 yıla yakındır BUEK grubunun liderliğini yapıyorum. Bu süreçte her geçen gün hem öğrendim hem öğrettim. Tüm bunlar için çaba sarf ederken en büyük motivasyonum ülkeme olan sevgimdir. Eğer ben memleketime ve insanlığa faydalı yararlı şeyler bırakabilirsem, hele ki ülkemin ihtiyacı olan herhangi bir konuda fayda sağlayabilirsem o zaman dünyadaki en büyük mutluluk benim olur. Bizim gençlerimiz en nitelikli eğitime layıktır, yabancı ülke çocuklarının gerisinde olamaz anlayışı ile hep evrensel boyutta karar aldık. Bu yüzden aşağı yukarı 30 yıldır yurt dışında dolaşıyorum ve dünyanın en iyi okullarını geziyorum. 25 yılda bunları başardık dediğimiz zaman herkes hayret ediyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde böyle bir örnek yok. Ne Amerika’da ne Avrupa’da ne de başka bir yerde. Dünya sıralamasında çok iyi bir yere gelerek, 7 bin 500 uluslararası öğrenci olmak üzere 30 bin öğrenciye eğitim veren bir kurum olduk. Ama bu yetmez. Genç nesli nitelikli bir şekilde eğitmeye devam etmemiz lazım. Eğer biz onları iyi eğitebilirsek yarının dünyasında önemli bir yerde oluruz. Eğitimden başka bir sektöre yatırım yapmak beyhudedir.”

“25 sene boyunca hep ürettik”

Törende, 25 yıl boyunca sürekli artan ivmeyle hep birlikte çalıştıklarını söyleyen BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “BAU’nun 25. yılında ödül törenimizde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz ki aynı zamanda bu sene Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” dediği yolda üniversitemiz de bu yüzyılın çeyreğine şahitlik etti ve etmeye de devam edecektir. Bu vesileyle BAU’nun çeyrek asırlık başarısında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu sene çeyrek yaşımızı, BAU 25. Yıl Ödül Töreni ile kutlamaya başlıyoruz. Yıl boyu devam eden farklı bilimsel etkinliklerimiz, konferanslarımız, mezunlarımız ve öğrencilerimizle yapacağımız çok güzel etkinliklerimiz olacak. 25 yılda neler oldu diye dönüp baktığımızda bilim insanları olarak biz dünyada öncü bilimsel çıktılar üretmişiz. Araştırma alanında yayınlarımıza baktığımızda neredeyse dünyanın her ülkesinde bilimsel çıktılarımız bulunmaktadır. Aynı zamanda dünyanın önemli kuruluşlarından projeler almışız ve bu projeleri başarıyla gerçekleştirmişiz. Uluslararası olma düzeyinde ülkemize örnek bir üniversite olmuşuz. Tüm fakültelerimizde uygulamanın içinde olan eğitim modellerini ve yaklaşımlarını seçip, COOP modeli çerçevesinde sektörle birlikte iş yaşamındaki uygulamaları üniversite sürecine dahil etmişiz. Bunları sürekli güncelleyip yeni ve farklı ne olabilir diye üzerine geliştirmeler yapmışız. Gelecek yıllarda tüm bunların üzerine yenilikçi ve öncü çalışmalarımızı ekleyerek nitelikli büyümeye ve bilimin ışığında genç nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Nice 25 yıllarımız olsun” dedi.

BAU 25. yıl ödülleri sahiplerini buldu

BAU rektörlüğü tarafından proje çalışması yürüten öğretim üyelerine BAU Toplumsal Fayda Ödülü, BAU Bilime Katkı Ödülü ve BAU Onur Ödülü olmak üzere ödüller takdim edildi. İlk olarak; uzaktan eğitim, ölçme ve değerlendirme, eğitim teknolojileri, eğitsel veri madenciliği ve yapay zekâ alanlarında çalışmalar yürüten BAU Hibrit Dönüşüm Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Ergün Akgün, Türkiye’ye eğitim alanında sağladığı katkılar ve çalışmalarından dolayı BAU Toplumsal Fayda Ödülü layık görüldü. Dr. Ergün Akgün’e ödülünü, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz takdim etti.

Her yıl öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları, bilimsel makale sayıları, atıf sayıları, ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlarda temsil gibi konularda başarı sağlamış öğretim üyelerine verilen BAU Bilime Katkı Ödülü’nü, koronavirüse karşı yürüttüğü ilaç çalışmalarıyla adını duyuran BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı aldı. Bilgisayar destekli ilaç tasarımı konusunda iki kitap ve yedi kitap bölümü yayınlanan ve hakemli tıbbi kimya ve hesaplamalı biyofizik dergilerinde h-endeksi 39 olan yaklaşık 180 araştırma makalesi bulunan Durdağı’na ödülü, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz takdim etti.

BAU Onur Ödülü’nü ise; hayatını bilime adamış, yayınları, kitapları ve bilimsel çalışmalarıyla; toplumsal yaşama, eğitime yön veren BAU Sosyoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve TOSAM kurucu direktörü Prof. Dr. Nilüfer Narlı’ya verildi. Sosyal-cinsiyet, Ortadoğu ülkelerinde toplum ve siyaset, İslami hareketler, kaçak göç, asker-sivil ilişkileri ve iyi yönetişim konularında çalışmalar yürüten Narlı’ya ödülünü, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz takdim etti.

Son olarak ödül töreninde ayrıca, kurumda 10’uncu ve 15’inci ve 20’inci yılını dolduran akademik ve idari personele plaketleri verildi.