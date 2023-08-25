BAÜN' de Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği güçlenerek büyüyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, bölgede sağlık alanında önemli bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Hastanede tüm alanlarda yaşanan gelişme, akademik kadronun da güçlenmesiyle devam ediyor.

Balıkesir ve çevresinde, sağlıkta çekim merkezi kimliği ile faaliyetlerini sürdüren ve bölgede önemli ve saygın bir klinik olarak nitelikli cerrahi işlemlerin başarıyla gerçekleştirildiği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği de yeni akademik personelin katılımıyla gücüne güç kattı.

Aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Volkan Yüksel ve Dr. Öğr. Üyesi Emin Barbarus da klinik bünyesinde göreve başladı. Başhekim Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ve Prof. Dr. Onursal Buğra’nın da görev yaptığı ve uzmanlık eğitiminin de verildiği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde; teşhis, tedavi cerrahi işlemler ile faaliyetler sürdürülüyor.